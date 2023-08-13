Игнашевич - после поражения от «Динамо»: «Всем доволен»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Хороший первый тайм, отличное начало матча. Что изменилось в начале второго тайма?

- Начало второго тайма не отличалось от первого, мне кажется.

- Самое начало - да, но дальше больше ошибок у игроков обороны, больше потерь на своей половине поля, несвойственных для первой половины игры. Как бы вы это объяснили?

- Согласен, потеря на своей половине поля, две ошибки в переходах позволили сопернику создавать моменты. Ошиблись, всё понятно.

- Количество моментов у чужих ворот во втором тайме также пошло на убыль. Вы в первом тайме атаковали острее и чаще. Здесь есть какие-то причины?

- Сейчас сложно по горячим следам сказать, почему было меньше моментов, но в целом, второй тайм гораздо хуже, чем первый.

- Чем довольны в сегодняшнем матче?

- Всем доволен. Я понимаю, что ребята сделали все, что могли. Они играли организованно, дисциплинированно, я их сейчас поблагодарю в раздевалке.