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Дебютный гол 19-летнего Бессмертного сломил сопротивление «Балтики» и принёс победу «Динамо»

13 Августа 2023 • 16:54 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Балтика
окончен

«Динамо» и «Балтика» встретились в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 13 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва2:0Балтика
(1:0) Бессмертный Станислав55'  
(2:0) Макаров Денис75'  
Шунин АнтонБессмертный Станислав 63' (Сазонов Саба ( 63') Бальбуэна ФабианМаричаль НиколасСкопинцев ДмитрийЛаксальт ДиегоФомин ДаниилГрулёв Вячеслав 64' (Гладышев Ярослав ( 64'  89') Смолов Фёдор 64' (Макаров Денис ( 64') Нгамалё Николя 87' (Лесовой Даниил ( 87') Тюкавин Константин 78' (Гагнидзе Лука ( 78')
Запасные: Лещук ИгорьКупцов ИльяФернандес РобертоКутицкий Александр
Латышонок ЕвгенийРадмановац НиколаПуцко АлександрЖиров Александр 72' (Дудиев Аслан ( 72') Маляров КириллГалоян Артур 78' (Аванесян Тигран ( 78') Казаев ЯнПряхин Сергей 57' (Лазарев Владислав ( 57') Фернандес Роберто IIГузина Гедеон 46' (Мусаев Тамерлан ( 46') Кузьмин Максим 57' (Энрикес Анхело ( 57')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрВалиахметов ЭдуардЖеймо НикитаБарков ДмитрийЛамейра ЖоаоОстойич Иван
13 августа. Стадион "ВТБ Арена".

 

Неделю назад «Балтика» впервые победила в РПЛ, а теперь приехала развивать успех на территорию «Динамо», просто выжигающего пространство вокруг себя в последнюю неделю. Со счетом 3:2 обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге, со счётом 4:3 перебороли «Краснодар» в Кубке России. Что ни матч, то веселье. «Спартак» и «Динамо» на старте сезона заслуживают звание самых ярких команд России.

«Бело-голубые» ещё одной новостью стрельнули до старта матча: Марцел Личка подтвердил, что Захарян станет игроком «Реала Сосьедад». Арсен присутствовал на матче, но даже в заявку не попал. И если за пределами поля было весело, много новостей, то на поле «Динамо» и «Балтика» создавать события не торопились. За первый тайм только по разу команды попали в створ ворот, создав на двоих полтора опасных момента.

Первыми отметились «динамовцы»: Нгамалё справа оказался в одиночестве, прострелил вдоль пустых ворот, отыграв Латышонка, однако замкнуть никто не сумел. Далее подача от Даниила Фомина последовала на ближний край штрафной площади, там Грулев опередил Кузьмина и головой пробил в ближнюю «девятку», но мяч пошел чуть выше перекладины. «Балтика» в долгу не осталась. Плотный удар Галояна из-под перекладины достал Шунин, а под занавес тайма Антон ещё и потащил опаснейший выстрел Казаева.

«Балтика» оставила очень приятное впечатление, смотрелась на равных с «Динамо», но к часу игрового времени перевес «бело-голубых» всё-таки наметился. Открывать счёт мог Константин Тюкавин, ускользнувший от Пуцко. Форвард вывалился на рандеву с Латышонком, но кипер «Балтики» ногой парировал удар Тюкавина. Однако давление «Динамо» сказалось, ещё пару волн атаки сломили оборону.

Пришли москвичи с левого фланга, Скопинцев прострелил вдоль ворот, Латышонок кулаком отбил мяч на Казаева. А тот вдруг отдал великолепный пас на Бессмертного, просто расстрелявшего ближний угол – 1:0. Есть дебютный гол 19-летнего защитника в РПЛ! Москичи продолжили играть с преимуществом, Личка подгонял своих подопечных, не хотел он нервной концовки. Её в итоге не случилось, за 15 минут до конца матча отличился Денис Макаров.

Скопинцев подкараулил ошибку Дудиева, совершив перехват, далее мяч получил Нгамалё и покатил к дуге штрафной площади, откуда смачно приложился Макаров. Точно в «шестёрку» попал Денис – 2:0. Всё на этом. С 6 по 13 августа «Динамо» одержало три победы подряд, продемонстрировав намётки весёлого футбола Марцела Лички. У болельщиков «бело-голубых» есть повод для радости.

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