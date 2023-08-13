Дебютный гол 19-летнего Бессмертного сломил сопротивление «Балтики» и принёс победу «Динамо»

«Динамо» и «Балтика» встретились в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 13 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Неделю назад «Балтика» впервые победила в РПЛ, а теперь приехала развивать успех на территорию «Динамо», просто выжигающего пространство вокруг себя в последнюю неделю. Со счетом 3:2 обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге, со счётом 4:3 перебороли «Краснодар» в Кубке России. Что ни матч, то веселье. «Спартак» и «Динамо» на старте сезона заслуживают звание самых ярких команд России.

«Бело-голубые» ещё одной новостью стрельнули до старта матча: Марцел Личка подтвердил, что Захарян станет игроком «Реала Сосьедад». Арсен присутствовал на матче, но даже в заявку не попал. И если за пределами поля было весело, много новостей, то на поле «Динамо» и «Балтика» создавать события не торопились. За первый тайм только по разу команды попали в створ ворот, создав на двоих полтора опасных момента.

Первыми отметились «динамовцы»: Нгамалё справа оказался в одиночестве, прострелил вдоль пустых ворот, отыграв Латышонка, однако замкнуть никто не сумел. Далее подача от Даниила Фомина последовала на ближний край штрафной площади, там Грулев опередил Кузьмина и головой пробил в ближнюю «девятку», но мяч пошел чуть выше перекладины. «Балтика» в долгу не осталась. Плотный удар Галояна из-под перекладины достал Шунин, а под занавес тайма Антон ещё и потащил опаснейший выстрел Казаева.

«Балтика» оставила очень приятное впечатление, смотрелась на равных с «Динамо», но к часу игрового времени перевес «бело-голубых» всё-таки наметился. Открывать счёт мог Константин Тюкавин, ускользнувший от Пуцко. Форвард вывалился на рандеву с Латышонком, но кипер «Балтики» ногой парировал удар Тюкавина. Однако давление «Динамо» сказалось, ещё пару волн атаки сломили оборону.

Пришли москвичи с левого фланга, Скопинцев прострелил вдоль ворот, Латышонок кулаком отбил мяч на Казаева. А тот вдруг отдал великолепный пас на Бессмертного, просто расстрелявшего ближний угол – 1:0. Есть дебютный гол 19-летнего защитника в РПЛ! Москичи продолжили играть с преимуществом, Личка подгонял своих подопечных, не хотел он нервной концовки. Её в итоге не случилось, за 15 минут до конца матча отличился Денис Макаров.

Скопинцев подкараулил ошибку Дудиева, совершив перехват, далее мяч получил Нгамалё и покатил к дуге штрафной площади, откуда смачно приложился Макаров. Точно в «шестёрку» попал Денис – 2:0. Всё на этом. С 6 по 13 августа «Динамо» одержало три победы подряд, продемонстрировав намётки весёлого футбола Марцела Лички. У болельщиков «бело-голубых» есть повод для радости.