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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто будет судить ближайшие матчи «Спартака» и «Зенита»

10 Августа 2023 • 13:03 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи четвёртого тура Премьер-лиги.

На стартовую игру тура между «Уралом» и «Спартаком» назначена бригада Кирилла Левникова. У мониторов ему будут помогать Роман Галимов (ВАР) и Валерий Данченко (АВАР).

Матч «Локомотива» против «Урала» будет судить Павел Кукуян. В качестве ВАР отработает Рафаэль Шафеев, а в качестве АВАР – Роман Усачёв.

«Зенит» и «Факел» рассудит Павел Шадыханов. В случае чего подсказывать ему будут Евгений Кукуляк (ВАР) и Дмитрий Чельцов (АВАР).

На матч ЦСКА – «Сочи» назначена бригада Артёма Чистякова. Повторы ключевых моментов будут просматривать Евгений Буланов (ВАР) и Денис Березнов (АВАР).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Кирилл Левников Павел Кукуян Артём Чистяков Павел Шадыханов
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