Шунин провёл 100 «сухих» матчей в РПЛ

В воскресном матче четвёртого тура чемпионата России «Динамо» обыграло «Балтику» на своём поле со счётом 2:0. По итогам этой игры голкипер московской команды Антон Шунин покорил отметку в 100 «сухих» матчей в Российской премьер-лиге.

Шунину 36 лет, в родном «Динамо» он проводит всю свою карьеру.

После четырёх сыгранных туров чемпионата «Динамо» имеет в своём активе семь зачётных баллов. Следующий матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 19 августа, - против ЦСКА на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:00 по московскому времени.