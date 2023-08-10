Силкин: «Без Норманна Личке будет проще»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из московского клуба норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о том, что 27-летний футболист отправил в «Динамо» письмо о расторжении контракта.

По мнению Силкина, «Динамо» без Норманна будет только лучше, так как профессионализма от футболиста в нынешней ситуации ждать не приходится.

«Тренеру (Марцелу Личке) без него будет даже проще. Хороший игрок, но он, наверное, думал, что вокруг него будут строить команду, а здесь достаточно хороших ребят и без него. Учитывая, что Норманн постоянно болеет, толку от него не вижу», — цитирует Силкина RT.

В первых трёх турах РПЛ динамовцы набрали четыре очка и сейчас занимают шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 13 августа против «Балтики». Начало — в 15:00 по московскому времени.