Канчельскис заявил, что Тюкавин сильнее Смолова

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о форвардах «Динамо» Фёдоре Смолове и Константине Тюкавине.

«У Лички в составе есть два классных форварда. Не каждый клуб может похвастаться хотя бы одним таким игроком. Кто из них сильнее? Сейчас Тюкавин смотрится сильнее Смолова», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов появился на поле в трех матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и стал автором одной голевой передачи. На счету Тюкавина три гола и один ассист в пяти матчах во всех турнирах.

«Динамо» набрало четыре очка за три тура и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В предстоящем матче «бело-голубые» примут «Балтику» (13 августа).