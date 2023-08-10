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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис заявил, что Тюкавин сильнее Смолова

10 Августа 2023 • 20:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о форвардах «Динамо» Фёдоре Смолове и Константине Тюкавине.

«У Лички в составе есть два классных форварда. Не каждый клуб может похвастаться хотя бы одним таким игроком. Кто из них сильнее? Сейчас Тюкавин смотрится сильнее Смолова», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов появился на поле в трех матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и стал автором одной голевой передачи. На счету Тюкавина три гола и один ассист в пяти матчах во всех турнирах.

«Динамо» набрало четыре очка за три тура и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В предстоящем матче «бело-голубые» примут «Балтику» (13 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Андрей Канчельскис Константин Тюкавин
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