Генеральный директор «Динамо» назвал причину ухода Норманна

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров назвал причину, из-за которой полузащитник Матиас Норманн покинул клуб.

«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства он уехал из страны в целях своей безопасности», — приводит слова функционера «бело-голубых» «Чемпионат».

Тем не менее, как отмечает Пивоваров, в клубе не согласны с решением игрока, из-за чего «Динамо» и «Ростов» отправятся в арбитраж для дальнейших судебных разбирательств с норвежцем.

Напомним, что Матиас Норманн выступал за «Динамо» с сентября прошлого года. Полузащитник принадлежит «Ростову», футболку которого хавбек представлял с 2019 года.