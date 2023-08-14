Бессмертный — о матче с «Балтикой»: «Думал, что могу забить»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный поделился эмоциями от забитого гола в матче 4-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0). Этот мяч стал первым для футболиста за основную команду «бело-голубых».

«Перед матчем я знал, что буду в стартовом составе. А про забитый гол — в голове перед матчем была такая мыслишка. Думал об этом, что могу забить», — приводит слова Бессмертного Metaratings.

Футболист добавил, что главный тренер команды Марцел Личка поздравил его с наградой лучшего игрока матча, сказав, что он молодец.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в четырех матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом.