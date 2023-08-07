Защитник «Балтики» назвал главные качества Игнашевича

Молодой игрок обороны «Балтики» Сергей Пряхин поделился главными, на свой взгляд, качествами главного тренера балтийцев Сергея Игнашевича. Напомним, что под его руководством калининградцы пробились в РПЛ впервые за 25 последних лет, а в минувшие выходные одержали первую победу в новом сезоне Премьер-лиги.

«Сергей Игнашевич не любит проигрывать, он очень требовательный тренер. Любит зрелость в игроках и не любит глупые ошибки», - делится Пряхин с «Матч ТВ».

Напомним, что после домашней победы над «Факелом» (2:1) «Балтика» набрала первые три очка в сезоне и теперь идёт на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем, четвёртом туре команда Игнашевича встретится в гостях с московским «Динамо».