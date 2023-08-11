Бышовец считает, что Захаряну лучше остаться в «Динамо»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что в испанском клубе зарплата 20-летнего футболиста составит 1 миллион евро за сезон.

По мнению Бышовца, Захаряну лучше остаться в «Динамо» и продолжать прогрессировать в российском чемпионате.

«Для Захаряна переход в европейский клуб — это большой вызов. Прошлый чемпионат и нынешний дают основания для того, чтобы Арсен остался здесь играл с партнёрами, чтобы ментально и физически вырасти в игрока, который стоил бы намного больше, чем сейчас», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.