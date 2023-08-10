Гранат: «У Норманна просто появился повод, чтобы разорвать контракт»

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат оценил скандальный уход Матиаса Норманна из состава «бело-голубых». В среду вечером стало известно, что норвежский легионер в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.

«Со своей стороны он, наверное, привык к другому, нежели к тому, что происходит у нас в стране сейчас. Думаю, у него появился повод, чтобы разорвать контракт, решение мне его неясно. Странный поступок, так как и «Ростов», и «Динамо» для него много сделали», - делится Гранат с «РИА Новости».