Селюк: «Норманну не хватает человеческих качеств»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об одной из главных тем вчерашнего дня – уходе Матиаса Норманна из «Динамо» в одностороннем порядке.

«Когда подписывают футболистов, надо знать его не только как футболиста, а как и человека. Когда хорошие взаимоотношения между клубом и игроком, он никуда не будет убегать и тому подобное. Очень важны здесь человеческие качества - у Норманна их именно и не хватает», - говорит Селюк для Vprognoze.ru.