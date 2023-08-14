Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги с «Балтикой» (2:0).

- Можете сказать, что впервые в текущем сезоне «бело-голубые» неплохо сыграли в обороне?

- Да, сыграли на ноль, но в обороне было очень много огрехов. Во многом простили нападающие «Балтики». Сухой матч - во многом заслуга Шунина, но вопросы к обороне всё ещё есть.

- То есть с вашей точки зрения калининградцы доставили Личке проблемы?

- Конечно! В начале и в конце у гостей были моменты. В одном из моментов нападающий «Балтики» зачем-то пробил в вышедшего из ворот Шунина, хотя сам Бог велел просто перекинуть мяч через голкипера.

- Молодой футболист по фамилии Бессмертный понравился? Если отбросить тот факт, что он забил первый гол.

- Понятно, что на поле вышел молодой мотивированный игрок. Эмоции брали верх. Да, хорошо, что он исполнил, это должно прибавить уверенности. Раньше на игру «Динамо» с молодыми Тюкавиным, Грулёвым, Захаряном, Макаровым и Фоминым было любо-дорого посмотреть, но потом взяли Смолова, а Тюкавина и Грулёва посадили на лавку. Из-за этого молодёжь закисла. Только в конце прошлого сезона тренер стал ставить Тюкавина, который начал приносить результат. Сегодня Тюкавин просто стабильнее Смолова. В клубе есть хорошая молодёжь, но нет её развития. Там же целое созвездие молодых талантов! Приятно было смотреть, как молодые ворвались в состав, но продолжения, к сожалению, не последовало.