Личка не исключил возможный переход Тюкавина в ЦСКА или «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об интересе ЦСКА и «Зенита» к нападающему «бело-голубых» Константину Тюкавину.

Чешский специалист признался, что не хотел бы отпускать Тюкавина в другой российский клуб, однако не стал исключать такую возможность.

«Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придёт и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «бело-голубых» пять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.