Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

«Мы увидели интересную игру с пятью забитыми мячами. Никто не думал, что «Динамо» выиграет, однако это произошло. Парни молодцы, выжали максимум из ситуации. Барриос в эпизоде мог сломать Макарова, так что это стопроцентная красная карточка. В следующем туре команда встретится с «Балтикой», жду эмоциональной встречи. Надо выигрывать на классе», - сказал Сапета нашему корреспонденту.

Напомним, динамовцы на выезде в Питере сенсационно обыграли «Зенит» - 3:2. Победный гол в добавленное время забил Вячеслав Грулёв.

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