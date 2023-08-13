Форвард «Динамо» Смолов: «Зенит» — претендент на титул номер один

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, какую команду считает главным фаворитом нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что «Зенит» всё равно является главным претендентом на чемпионство, ведь с точки зрения количества качественных игроков у них нет равных, а сейчас у них идёт перестройка после ухода Малкома.

«Это плюс, что нам удалось с ними сыграть в начале чемпионата. Я думаю, что они свои голы и очки заберут и всё равно будут претендовать на чемпионство», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

Напомним, что в матче третьего тура РПЛ «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 3:2.