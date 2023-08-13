​Захарян не сыграет с «Балтикой»

Полузащитник Арсен Захарян не поможет «Динамо» в воскресном матче Премьер-лиги против «Балтики». Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что в ближайшее время 20-летний Захарян отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования и завершения трансфера в «Реал Сосьедад».

Ранее в прессе сообщалось, что «Динамо» продаст Захаряна, своего воспитанника, в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет заложена в сделку в качестве бонусных выплат.

Матч между «Динамо» и «Балтикой» стартует в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.