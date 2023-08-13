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​Захарян не сыграет с «Балтикой»

13 Августа 2023 • 12:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
Через 0 ч. 51 мин.

Полузащитник Арсен Захарян не поможет «Динамо» в воскресном матче Премьер-лиги против «Балтики». Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что в ближайшее время 20-летний Захарян отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования и завершения трансфера в «Реал Сосьедад».

Ранее в прессе сообщалось, что «Динамо» продаст Захаряна, своего воспитанника, в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет заложена в сделку в качестве бонусных выплат.

Матч между «Динамо» и «Балтикой» стартует в 15:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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ДИНАМО МОСКВА БАЛТИКА
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