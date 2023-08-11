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Стала известна зарплата Захаряна в случае перехода в «Реал Сосьедад» эксклюзив

11 Августа 2023 • 14:01 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
1 1.62 X 3.95 2 5.50
12.08 18:00

Стало известно, какую зарплату будет получать полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Реал Сосьедад». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», годовой оклад игрока сборной России может составить около одного миллиона евро.

Ранее пресс-атташе «Реал Сосьедада» опроверг слухи о переходе Захаряна, но слова представителя басков могли быть сказаны для того, чтобы успокоить шумиху вокруг потенциальной сделки.

Напомним, Захаряна ранее связывали с переходом в римский «Лацио» и «Страсбур», который недавно был выкуплен владельцами лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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