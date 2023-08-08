Гендиректор «Балтики» Волженкин: «После игры с «Факелом» было ощущение, что весь город говорит только о футболе»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, как жители Калининграда восприняли победу своей команды над «Факелом» (2:1) в матче третьего тура чемпионата России.

Отметим, что прошедший матч стал для «Балтики» первым домашним в РПЛ за последние 25 лет.

«Я очень рад, что ребятам удалось победить и разделить эмоции с родными болельщиками! Вечером после игры было ощущение, что весь город говорит только о футболе, о первой за 25 лет победе в сильнейшей лиге страны. Это очень приятно», — цитирует Волженкина Sport24.

После трёх туров РПЛ «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка. В следующем матче калининградской команде предстоит встретиться с «Динамо». Эта игра состоится 13 августа в Москве и начнётся она в 15:00 по московскому времени.