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Орещук считает, что «Динамо» сможет заменить Захаряна иностранцем

13 Августа 2023 • 15:33 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Балтика
1-й тайм

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее переход 20-летнего футболиста в испанский клуб подтвердил главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

По мнению Орещука, Захарян сделал правильный выбор. Эксперт также отметил, что на вырученные от продажи футболиста 12 миллионов евро «Динамо» сможет найти Захаряну достойную замену. 

«Да, вполне, но это будет иностранец, поскольку россиянина за такие деньги, который смог бы заменить Арсена, найти крайне сложно, — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» пять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Роман Орещук Арсен Захарян
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