«Динамо» играет против «Балтики» в четвёртом туре Премьер-лиги. Первый тайм прошёл без голевых ударов, а на 55-й минуте хозяева всё же добились своего. Дмитрий Скопинцев отобрал мяч на левом фланге, продвинулся вперед и прострелил в штрафную, голкипер сыграл на выходе, но мяч отскочил недалеко и отрикошетил на Станислава Бессмертного, который с правого края штрафной вложил его впритирку с ближней штангой.

19-летний защитник проводит четвертый матч за основную команду, и это его первый гол за «Динамо». Результативная попытка Бессмертного - вашему вниманию.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.