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Агент защитника «Динамо» Дасы: «У Эли ничего серьёзного, к следующему матчу чемпионата должен вернуться»

07 Августа 2023 • 12:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Боаз Горен, агент защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о сроках возвращения своего клиента.

Напомним, матч третьего тура РПЛ против «Зенита» (3:2) израильский футболист пропускал из-за травмы.

«Беспокоиться не стоит, у Эли ничего серьёзного. Всё выглядит так, что к следующему матчу чемпионата Эли должен вернуться», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Даса провёл за «Динамо» два матча, не отметившись в них результативными действиями.

В следующем туре РПЛ «Динамо» встретится с «Балтикой». Эта игра состоится 13 августа и начнётся она в 15:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса Боаз Горен
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