Личка: «Не хочу, чтобы наши защитники отходили назад, когда есть шанс остаться высоко»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой» (2:0).

- Бессмертный в перерыве сказал, что вы его попросили добегать при атаках до дальней штанги, закрывать ее, поэтому он сегодня забил дебютный гол за «Динамо». Что еще происходило в перерыве в раздевалке? Потому что, кажется, мы увидели два разных тайма.

- Я очень спокойно разговаривал, больше хотел поддержать команду, потому что мы играли три матча за неделю, и этот матч был для нас самым тяжелым. Потому что с «Зенитом» был фаворит «Зенит», с «Краснодаром» была открытая игра, и всё могло случиться, сегодня фаворитами были мы и должны были забирать три очка. И для нас первый тайм плохо прошел, скажу так, что «Балтика» была лучше нас. Соперник мог забить, Антон Шунин нам помог. В первом тайме соперник играл больше в пас, а мы могли бы разворачивать игру еще быстрее. Да, Бессмертному сказал, что надо заходить в штрафную и замыкать вторую штангу, а как будет подбор мяча, бить по воротам. На счастье, у нас получилось. Этот гол нам дал передышку и уверенность в себе. И такая победа как сегодня для нас очень важная.

- Первая игра на ноль для вас и сотая для Шунина в рамках чемпионата насколько важно для вас лично? Или все-таки забить на гол больше соперника вам интереснее?

- Я тоже очень рад, потому что это всегда помогает защите и вратарю, вратарь тоже не хочет доставить мячи из своих ворот. Я очень рад, что нам удалось сыграть в обороне на ноль и забить два гола. Это для нас отличный результат.

- Два гола забили после отбора Скопинцева. Оба раза он отобрал мяч на чужой половине поля, и пошли голевые атаки. Ожидали такой работы от него?

- Ну да, тут тоже мое требование. Не хочу, чтобы наши защитники отходили назад, когда есть шанс остаться высоко и сразу давить на соперника с мячом. У нас всё получилось, перехват на половине соперника позволяет тебе быть ближе к чужим воротам и что-то там сделать, потому что идет развитие атаки, соперник открывается, ты перехватываешь мяч, и ты от ворот в 30-40 метрах, не надо бегать 80 от своей половины. Поэтому этому я очень рад.