Мор отказался называть сенсацией поражение «Зенита» от «Динамо»

Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт Эдуард Мор не считает поражение питерского «Зенита» от «Динамо» (2:3) сенсационным. Игра, напомним, состоялась в воскресенье вечером в рамках третьего тура нового сезона РПЛ.

«Не назову результат сенсацией. «Зенит» пока ищет свою игру после ухода ведущих игроков и старается играть первым номером. А это подразумевает наличие сильной полузащиты, что будет доводить мяч, прессинговать, нужна сыгранность. Это сложно, но «Зенит» на пути к этому», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что победа над «Зенитом» стала для «Динамо» первой в официальных матчах нового сезона. Возглавляет столичный клуб Марцел Личка.