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Мор отказался называть сенсацией поражение «Зенита» от «Динамо»

07 Августа 2023 • 23:11 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Бывший игрок московского «Спартака», футбольный эксперт Эдуард Мор не считает поражение питерского «Зенита» от «Динамо» (2:3) сенсационным. Игра, напомним, состоялась в воскресенье вечером в рамках третьего тура нового сезона РПЛ.

«Не назову результат сенсацией. «Зенит» пока ищет свою игру после ухода ведущих игроков и старается играть первым номером. А это подразумевает наличие сильной полузащиты, что будет доводить мяч, прессинговать, нужна сыгранность. Это сложно, но «Зенит» на пути к этому», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что победа над «Зенитом» стала для «Динамо» первой в официальных матчах нового сезона. Возглавляет столичный клуб Марцел Личка.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эдуард Мор
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ДИНАМО МОСКВА БАЛТИКА
Комментарии (1)
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Cruyff
07 Августа 2023 в 23:20
кто публикует этого Мора он вообще ничего не понимает в футболе даже если и был футболистом средненьким если бы не сидел на Матче его давно бы уже забыли
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