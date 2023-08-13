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Гранат: «Уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо»

13 Августа 2023 • 15:29 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Балтика
1-й тайм

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал вероятный переход полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна  «Реал Сосьедад».

«Уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо», но я очень рад переходу Арсена в «Реал Сосьедад», и хочу пожелать удачи. Чемпионат Испании Захаряну подходит», — цитирует Граната «Чемпионат».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что Захарян уже стал игроком испанского клуба, однако в клубе не подтвердили данный трансфер.

В сезоне-2023/24 Захарян провел пять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего хавбека в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Владимир Гранат Арсен Захарян
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