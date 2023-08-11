Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от четвёртого тура РПЛ.

- Четвёртый тур чемпионата откроется матчем «Урал» - «Спартак». Могут быть неожиданности в этом матче?

- Судя по тому, что сегодня показывает «Спартак», я не предвижу неожиданностей. Думаю, что москвичи внесут коррективы в игре в обороне и победит. Нельзя сказать, что «Урал» - это слабая команда, но «красно-белые» сейчас смотрятся весомее. При этом я не жду много голов от гостей, потому что играть им предстоит на выезде. Идет наслоение эмоциональной усталости, потому что мало дней на восстановление. Сложно будет найти ресурсы, которые позволяют много забивать.

- В матче «Локомотив» - «Крылья Советов» допускаете потерю очков хозяевами? Самарцы идут на третьем месте, а «железнодорожники» - на восьмом.

- Не допускаю. Потому что «Локомотив» очень продуктивен в атакующих действиях. При хорошо выстроенной командой игре «Крыльев Советов», москвичи имеют большие потенциальные возможности. Место в таблице не так важно. Тем более, матч для «железнодорожников» будет домашним. Я не думаю, что для гостей матч будет совсем безнадежный, но сильнее сейчас «Локомотив».

- В матче «Оренбург» - «Краснодар» южане без проблем одержат победу, учитывая, что они на втором месте, а хозяева - в зоне стыков?

- Тут тоже не надо смотреть на место. Это меньше всего влияет на конечный результат. «Краснодар» в последнем матче на Кубок России с «Динамо» был эффективен. «Оренбург» дома играет хорошо, но «быки» добьются победы.

- «Ростов» примет «Рубин». Какие ожидания?

- Ростовчанам некуда деваться, они потеряли много очков на старте чемпионата. Перед своими болельщиками они победит казанцев.

- «Динамо» одолеет «Балтику», которая доставила проблемы «Спартаку»?

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- Будет тяжелый матч. Думаю, что «бело-голубые» выиграют. Уж больно много положительных эмоций у них после матча с «Краснодаром». Они будут сильнее, потому что по качеству футболистов они явно имеют преимущество.

- В матче «Зенит» - «Факел» все очевидно?

- Именно так. «Зенит» победит. «Факелу» сложно противостоять не совсем еще отлаженной, но машине из Питера.

- ЦСКА примет «Сочи». Ждете какой-то интриги?

- Нет. В домашнем матче «армейцы» добьются преимущества.

- В последнем матче тура сразятся два аутсайдера – «Пари НН примет «Ахмат». Что думаете об игре?

- Результат будет ничейный. «Ахмат» пока в поисках. Хотя игру показывает далеко не слабую. Но при этом не хватает эмоционального всплеска, чтобы добиться преимущества. А «Пари НН» дома будет делать все возможное, чтобы набрать очки перед своими болельщиками.

Елена Григорьевская