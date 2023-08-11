Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Спартак» не забьёт «Уралу» много, а «Динамо» будет тяжело с «Балтикой» эксклюзив

11 Августа 2023 • 14:30 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 2 ч. 16 мин.

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от четвёртого тура РПЛ.

- Четвёртый тур чемпионата откроется матчем «Урал» - «Спартак». Могут быть неожиданности в этом матче?

- Судя по тому, что сегодня показывает «Спартак», я не предвижу неожиданностей. Думаю, что москвичи внесут коррективы в игре в обороне и победит. Нельзя сказать, что «Урал» - это слабая команда, но «красно-белые» сейчас смотрятся весомее. При этом я не жду много голов от гостей, потому что играть им предстоит на выезде. Идет наслоение эмоциональной усталости, потому что мало дней на восстановление. Сложно будет найти ресурсы, которые позволяют много забивать.

- В матче «Локомотив» - «Крылья Советов» допускаете потерю очков хозяевами? Самарцы идут на третьем месте, а «железнодорожники» - на восьмом.

- Не допускаю. Потому что «Локомотив» очень продуктивен в атакующих действиях. При хорошо выстроенной командой игре «Крыльев Советов», москвичи имеют большие потенциальные возможности. Место в таблице не так важно. Тем более, матч для «железнодорожников» будет домашним. Я не думаю, что для гостей матч будет совсем безнадежный, но сильнее сейчас «Локомотив».

- В матче «Оренбург» - «Краснодар» южане без проблем одержат победу, учитывая, что они на втором месте, а хозяева - в зоне стыков?

- Тут тоже не надо смотреть на место. Это меньше всего влияет на конечный результат. «Краснодар» в последнем матче на Кубок России с «Динамо» был эффективен. «Оренбург» дома играет хорошо, но «быки» добьются победы.

- «Ростов» примет «Рубин». Какие ожидания?

- Ростовчанам некуда деваться, они потеряли много очков на старте чемпионата. Перед своими болельщиками они победит казанцев.

- «Динамо» одолеет «Балтику», которая доставила проблемы «Спартаку»?

Реклама


- Будет тяжелый матч. Думаю, что «бело-голубые» выиграют. Уж больно много положительных эмоций у них после матча с «Краснодаром». Они будут сильнее, потому что по качеству футболистов они явно имеют преимущество.

- В матче «Зенит» - «Факел» все очевидно?

- Именно так. «Зенит» победит. «Факелу» сложно противостоять не совсем еще отлаженной, но машине из Питера.

- ЦСКА примет «Сочи». Ждете какой-то интриги?

- Нет. В домашнем матче «армейцы» добьются преимущества.

- В последнем матче тура сразятся два аутсайдера – «Пари НН примет «Ахмат». Что думаете об игре?

- Результат будет ничейный. «Ахмат» пока в поисках. Хотя игру показывает далеко не слабую. Но при этом не хватает эмоционального всплеска, чтобы добиться преимущества. А «Пари НН» дома будет делать все возможное, чтобы набрать очки перед своими болельщиками.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Факел Краснодар Балтика Урал Динамо Москва Борис Игнатьев Оренбург Сочи Ахмат Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 18:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.70 3.70 2.04
Видео
12.08.23 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.96 3.70 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
15:38 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» отреагировали на информацию о проблемах с Барриосом
15:27 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» обыграет «Урал», но больше трёх забитых мячей в Екатеринбурге точно не будет»
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Мухин пошутил о возрасте Набабкина
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал проблему «Зенита»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» выглядит предпочтительнее «Урала», но от команды из Екатеринбурга можно ожидать всего»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Мухин высказался о дубле в дерби с «Локомотивом»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «На матч с «Уралом» выйдет тот же состав «Спартака», который играл с «Рубином»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Мухин назвал своего главного конкурента в ЦСКА
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Семак: «Факелу» немного не повезло»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Бышовец считает, что Захаряну лучше остаться в «Динамо»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о восстановлении травмированных игроков «Зенита»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Абаскаль будет в числе лучших тренеров мира»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Промеса подозревают в контрабанде наркотиков – следующее слушание пройдёт через несколько месяцев
13:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Куэро: «В скором времени Джастин станет игроком «Оренбурга» эксклюзив
13:50 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко не проигрывает «Спартаку» больше трёх лет
Все новости
Рекомендуем