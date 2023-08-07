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Терёхин: «Лещук уже пересидел под Шуниным»

07 Августа 2023 • 19:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин уверен, что второму голкиперу «бело-голубых» Игорю Лещуку лучше будет покинуть команду, так как он в свои 27 лет слишком долго является дублёром основного голкипера клуба Антона Шунина.

«Не знаю, почему Лещук не играет, но ему уже 27 лет — он пересидел под Шуниным. Ему надо куда‑то ехать. А «Динамо» вратарь нужен, конечно. Шунин — основной, их часто нельзя менять, играть должен один», - делится Терёхин с «Матч ТВ», добавив, что когда-то в похожей с Лещуком ситуации оказался Евгений Фролов.

Напомним, что в минувшее воскресенье «Динамо» одержало сенсационную победу в РПЛ над «Зенитом» (3:2) – она стала для клуба первой в недавно стартовавшем футбольном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Олег Терёхин Игорь Лещук
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