Божович рассказал, почему Йоканович провалился в «Динамо»

Знаменитый черногорский тренер Миодраг Божович порассуждал о том, почему сербский специалист Славиша Йоканович полностью провалился в московском «Динамо».

«Говоря про Йокановича – это самый лучший человек из всех тренеров, которые были в России. Но он немного странный, характер у него такой. Он из Воеводины, люди там живут такие спокойные, медленные», - цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под его руководством в прошлом году «бело-голубые» финишировали лишь на девятом месте в РПЛ и вылетели из Кубка России от команды Мелбет-Первой лиги – тольяттинского «Акрона».

«Он очень интересный парень. Но его менталитет не для России», - заключил Божович.

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