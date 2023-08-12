Романо: «Реал Сосьедад» согласовывает последние детали трансфера Захаряна

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях утверждает, что испанский «Реал Сосьедад» очень близок к трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Источник сообщает, что баски в данный момент согласовывают последние детали трансфера 20-летнего игрока сборной России.

Сумма сделки должна составить 13 миллионов евро + бонусы. Захаряна в это трансферное окно хотели 4 европейских клуба, но именно «Реал Сосьедад» сейчас очень близок к согласованию перехода.

Напомним, Захарян ранее был интересен «Челси», «Лацио» и «Страсбургу». Арсен в первых трёх турах нового розыгрыша Российской премьер-лиги отметился голом и ассистом.