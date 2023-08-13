​Без Захаряна: «Динамо» объявило состав на матч с «Балтикой»

Воскресную программу четвёртого тура чемпионата России будет открывать матч между «Динамо» и «Балтикой». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Лаксальт, Грулёв, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

Стоит сказать, что в заявке «Динамо» на матч не попал Арсен Захарян. В ближайшее время полузащитник должен отправиться в Испанию для завершения трансфера в «Реал Сосьедад».

Матч «Динамо» - «Балтика» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.