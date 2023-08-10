Агент Тюкавина сообщил, что у игрока «Динамо» есть предложения от других клубов

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «бело-голубыми».

«Первый момент — предложение «Динамо» будем рассматривать в первую очередь. Есть ли другие? Да. Второй момент — у Кости еще полтора года контракта с «Динамо». И мы никуда не торопимся», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл в пяти матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив один голевой пас. Трансферная стоимость Тюкавина оценивается в 7 млн евро.

13 августа «Динамо» встретится с «Балтикой» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало игры — в 15:00 по мск.