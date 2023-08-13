«Динамо» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Балтика
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Протокол игры
Шунин Антон•Бессмертный Станислав•Бальбуэна Фабиан•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Лаксальт Диего•Фомин Даниил•Грулёв Вячеслав•Смолов Фёдор•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
Латышонок Евгений•Радмановац Никола•Пуцко Александр•Жиров Александр•Маляров Кирилл•Галоян Артур•Казаев Ян•Пряхин Сергей•Фернандес Роберто II•Гузина Гедеон•Кузьмин Максим
13 августа. Стадион "ВТБ Арена".
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