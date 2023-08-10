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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Про Личку пока рано говорить, давайте посмотрим минимум восемь-десять игр»

10 Августа 2023 • 15:04 Комментировать
Динамо Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о победе «бело-голубых» над «Краснодаром» (4:3) в матче группового этапа Кубка России.

Специалист порадовался тому, что команды сумели показать красивый и атакующий футбол, однако призвал пока не оценивать работу наставника «бело-голубых» Марцела Лички.

«Радует, что команды играли в атаку, хотя вряд ли это добавляет уверенности тренерам, они были недовольны пропущенными мячами. Про Личку пока рано говорить. Давайте посмотрим минимум восемь-десять игр», — приводит слова Кобелева Metaratings.

После двух туров группового этапа Кубка России «Динамо» занимает второе место в квартете D, отставая от первого «Спартака» на два очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 13 августа против «Балтики» в рамках четвёртого тура РПЛ. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Андрей Кобелев Марцел Личка
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