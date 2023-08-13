Игнашевич: «Лучше, чтобы Захарян сегодня играл, потому что чемоданное настроение никто не отменял»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- 10-го числа была игра в Грозном на Кубок. Сегодня 13-е, вы в Москве. Расскажите о логистике, как готовились, и как на команде сказывается такой плотный календарь?

- Да, мы сыграли поздний матч в Грозном, поэтому домой не успевали вернуться, мы бы потратили всю ночь. Поэтому полетели сразу в Москву, вот два дня готовимся в Москве.

- По поводу плотности календаря. Два полноценных дня между играми, насколько их хватает, чтобы подготовиться к матчу?

- Хотелось бы иметь полных два дня. Все-таки трое суток, поскольку не хватает нам чуть-чуть. Но это, пожалуй, всё. Всё остальное - команда готова играть в таком графике, в ФНЛ было сложнее с логистикой.

- Последний матч против «Динамо» - это четвертьфинал Кубка в прошлом году, по пенальти ваша команда проиграла в Калининграде. Как-то тот матч при подготовке к сегодняшней игре вы использовали?

- Нет, никак не использовали. Другой тренер, схема, наверное, другая. Но мы тогда подстраивались под соперника, а сегодня не будем.

- Захаряна нет в заявке, он сегодня не сыграет. Станет ли вам в этом плане чуть проще, может быть, в атакующих действиях или при вашем любимом прессинге?

- Да нет, наверное, лучше, чтобы он сегодня играл, потому что чемоданное настроение никто не отменял.