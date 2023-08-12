Червиченко сомневается, что Захарян готов к переезду в топ-лигу

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вероятном трансфере хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я бы не сказал, что он готов к какой-то серьезной лиге. На мой взгляд, Захарян особо ничем не выделяется среди наших хороших игроков. Почему вокруг него такое — не знаю. Может, хорошо распиарили», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, Захарян повторит историю Алексея Миранчука, который непонятно чем занимается в Италии.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил два гола и сделал один ассист. Трансферная стоимость Захаряна оценивается в 15 млн евро.