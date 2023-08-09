Терёхин рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался об игре «бело-голубых» под руководством Марцела Лички.

«Динамо» нужно меньше пропускать. Нужно налаживать игру в обороне. «Динамо» следует приобрести двух новых центральных защитников и опорного хавбека, чтобы стабилизировать игру в обороне», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что в атаке у «Динамо» никаких проблем нет, поэтому уверенность в голе есть в каждом матче «бело-голубых».

После трех туров чемпионата России команда Лички занимает шестое место, набрав четыре очка. Стоит отметить, что на данный момент «Динамо» наравне с «Факелом» пропустило больше всех голов в РПЛ (по 8).