В «Динамо» высказались о возможном подписании Карраскаля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном переходе в стан «бело-голубых» полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Если будет сделка, мы вам об этом сообщим. Карраскаль — неплохой футболист, но он давно не тренировался», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Действующий контракт 25-летнего колумбийца с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Ранее агент футболиста признался, что он ничего не знает об интересе «Динамо» к своему клиенту.

В прошлом сезоне Карраскаль провёл в составе «армейцев» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 7 миллионов евро.