Рианчо поделился советом для Захаряна

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший ранее в «Спартаке», высказался о предстоящем переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» — отличный клуб. Это очень серьезная команда в плане работы с мячом и с отличными болельщиками. Желаю ему удачи. Совет — упорно трудиться и набраться терпения», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Ранее о переходе Захаряна в испанский клуб сообщил рулевой «Динамо» Марцел Личка.

В эти минуты «Динамо» проводит матч 4-го тура чемпионата Росси против «Балтики». За этой встречей Захарян наблюдает с трибуны.

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