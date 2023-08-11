Луис Арконда, пресс-атташе «Реал Сосьедада», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подробно прокомментировал слухи о возможном переходе в команду вингера московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сейчас очень много новостей о том, что «Реал Сосьедад» кем-то интересуется или с кем-то договорился. Призываю не верить слухам и доверять только официальной информации», – сказал Арконда.

По информации от «Евро-Футбол.Ру», «Реал Сосьедад» и «Динамо» близки к соглашению по Захаряну. В данный момент стороны обсуждают процент с перепродажи полузащитника сборной России.