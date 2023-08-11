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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, почему «Динамо» важно обыграть «Балтику» в четвёртом туре РПЛ эксклюзив

11 Августа 2023 • 15:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Балтика
13.08 15:00

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что команда может продлить серию побед в игре РПЛ против «Балтики».

«После таких побед психологическое состояние и уверенность набирает силу. Поэтому если следующие матчи команда хорошо проведёт, то можно сделать хорошую красивую победную серию. Психологическое настроение – очень важный фактор в футболе. Следующая игра против «Балтики» дома, это значит, что можно победную серию продлить, потому что играют против новичка РПЛ, и есть все шансы, чтобы закрепить успех на психологическом уровне и на результате», — сказал Булыкин.

Встреча «Динамо» - «Балтика» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 13 августа в рамках четвёртого тура чемпионата России. Начало – в 15:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Динамо Москва Дмитрий Булыкин РПЛ
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ДИНАМО МОСКВА БАЛТИКА
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