В «Динамо» не подтвердили трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о предстоящем трансфере полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Могу подтвердить переход? Нет. Потому что еще медосмотр, закрывающие документы, этого всего пока нет», — передает слова функционера «РБ Спорт».

Ранее о том, что 20-летний Захарян стал игроком «Реал Сосьедада» сообщил наставник «Динамо» Марцел Личка.

В текущем сезоне хавбек сыграл в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одного ассиста.

В эти минуты «Динамо» принимает на своем поле «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

