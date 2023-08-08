Кузьмичёв назвал главный недостаток Тюкавина

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв порассуждал о главном недостатке форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

«Молодость – пока самый большой его недостаток. Ему стоит прибавлять в тех моментах, где надо действовать хладнокровно. Тактически он очень хорош, технически оснащен, голевое чутье потрясающее. Больше будет играть – больше опыта получит», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, что Тюкавин своим дублем помог «бело-голубым» увезти ценную победу из Санкт-Петербурга над «Зенитом» - 3:2. Матч состоялся в рамках третьего тура сезона РПЛ.

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