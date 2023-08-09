Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение «сине-бело-голубых» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

«Первый гол «Динамо» – это целиком и полностью заслуга московского клуба. В первые пять минут хозяева отдали инициативу. Ренан, Эракович и Кержаков совершли ошибку, приведшую к голу. Все ждали, что «Зенит» постарается забить быстрый гол, но в итоге всё получилось наоборот. «Зенит» проснулся к 8-й минуте, команда стала создавать моменты. Слабым местом «Зенита» стали Ренан и Эракович, к тому же Барриос покинул опорную зону и стал играть ближе к атаке, из-за этого появились свободные зоны. Тюкавин ходил без билета в штрафную площадь «Зенита». Не уделить внимание Тюкавину – это недоработка тренерского штаба. Во втором тайме у питерцев начались замены, на поле вышли Вендел и Сергеев, но второй пропущенный гол - это тоже простая безалаберность в обороне. В ситуации с третьим голом никто не накрывал Лаксальта, а Грулёв на своё счастье подставил клюшечку и принёс гостям победу. У меня есть большие вопросы к обороне «Зенита», – сказал Стрепетов.