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Личка: «Нельзя заменить Захаряна»

13 Августа 2023 • 14:59 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Балтика
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Есть в команде человек, способный заменить Захаряна без потери качества в атаке?

- Каждый игрок есть только один. Нельзя заменить Захаряна и хотеть, чтобы другие на его месте сыграли так же. У всех свои качества, также можно сказать, что игроки, которые появятся на его позиции, я их буду ротировать, будут показывать свой футбол, который умеют. Захаряна не надо копировать.

- Ни одной официальной игры на ноль. В чем видите проблемы? Постоянно в каждом матче команда пропускает. Как с этим бороться?

- Понятно, что все хотят играть на ноль в обороне, но мы можем сыграть на ноль и улучшить защиту, но так же может не забить и не победить. Не ожидайте от меня такого, что я буду играть в оборонительный футбол. Я буду стараться с игроками действовать так, чтобы мы забивали голы и радовали болельщиков. Но соглашусь с вами, что невозможно, чтобы соперники нам забивали 12 мячей за эти матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Арсен Захарян
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