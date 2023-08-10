​Личка рассказал о состоянии Гладышева

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу состояния нападающего Ярослава Гладышева.

Стоит напомнить, что в кубковой игре против «Пари НН» 25 июля Гладышев получил перелом кисти.

«Там была какая-то борьба, его рука врезалась в игрока, в итоге сломал», - рассказал Личка, чьи слова приводит ТАСС.

По словам рулевого «Динамо», на тренировках Гладышев работает без каких-либо ограничений. Накануне же игрок сыграл в кубковом поединке против «Краснодара».

«Он вышел на поле в матче с «Краснодаром», бился, работал. Я спросил, готов ли он играть, он сказал, что готов», - отметил Личка.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 13 августа – против «Балтики».