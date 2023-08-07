Личка: «Тюкавин и Захарян - будущее российского футбола»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после победы над «Зенитом» (3:2) не пожалел похвалы в адрес своих подопечных – Константина Тюкавина и Арсена Захаряна.

«Тюкавин может еще улучшать свою игру. Он молодой парень, будет прогрессировать через практику. Когда ты играешь против «Зенита», ЦСКА или «Спартака» - это рост. Для меня Захарян и Тюкавин — это большое будущее российского футбола», - делится Личка для «Матч ТВ».

Напомним, что Тюкавин сыграл важнейшую роль в победе над «Зенитом» - ему удалось забить два гола в первом тайме, один из которых – на второй минуте матча.

Захарян получил повреждение бедра и был вынужден покинуть поле на 35-й минуте встречи.