Смолов — о Норманне: Он просто вышел из чата, как Клава Кока

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о норвежце Матиасе Норманне, который в одностороннем порядке расторг контракт со столичным клубом.

«Норманн просто вышел из чата? Да, как Клава Кока (смеётся). Он просто не пришёл на тренировку. Нам потом Эли (прим. - Эли Даса) сказал, что он написал какое-то письмо, и его не будет», - приводит слова Смолова «Чемпионат».

Напомним, что норвежец расторг контракты с «Динамо» и «Ростовом», которому он принадлежал, в связи с атакой дронов на здание Москвы-Сити. Однако команды не согласны с этой позицией и собираются подать на него в суд.