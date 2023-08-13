Гранат: «Надеюсь, «Динамо» завоюет три очка в матче с «Балтикой»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Балтику».

По мнению эксперта, динамовцы сейчас находятся в хорошей форме и могут считаться фаворитами в любом из своих матчей. При этом Гранат похвалил и «Балтику», отметив, что эта команда хорошо готова физически.

«Жду, что будет упорная борьба. «Балтика» может создать проблемы. Надеюсь, что «Динамо» всё-таки завоюет три очка», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Балтика» состоится сегодня, 13 августа. Начало — в 15:00 по московскому времени.