Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил тактические нововведения тренерского штаба Марцела Лички.

- Смолов справляется со своей новой ролью на поле? В этом сезоне он играет немного в оттяжке.

- Не очень справляется. На этой позиции надо отрабатывать в обороне, а в этом плане Смолов не является самым проверенным игроком. Сейчас Личка ещё думает, что делать с Грулёвым. Тюкавин сейчас лидер в атаке, Смолов в последней игре, мягко говоря, не впечатлил.

- Вам нравится игра Грулёва на острие атаки?

- Он не фланговый игрок, а больше форвард. Ему лучше играть на острие. В матче Кубка Вячеслав забил два мяча, его нельзя надолго оставлять в запасе.

- А Лаксальт в роде опорника оправдывает доверие?

- Он очень неплохо выглядит на позиции опорного полузащитника, грамотно подчищает за атакой.

В воскресенье «Динамо» будет играть против «Балтики», не пропустите текстовую трансляцию.