Ледяхов: «Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался о перспективах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании. Он обладает всеми качествами, которые нужны для игры в Ла Лиге. Арсен быстро адаптируется к испанским реалиям», — заявил экс-игрок хихонского «Спортинга» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, у Захаряна не будет проблем в составе одной из ведущих команд Испании, отметив, что многое будет зависеть от адаптации футболиста в новой стране.

Напомним, что Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. В основе «Динамо» полузащитник выступает с 2020 года, проведя 89 матчей и забив 19 мячей при 25 ассистах.