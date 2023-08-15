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Ледяхов: «Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании»

15 Августа 2023 • 12:58 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Балтика
окончен

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался о перспективах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Захаряну не будет сложно в чемпионате Испании. Он обладает всеми качествами, которые нужны для игры в Ла Лиге. Арсен быстро адаптируется к испанским реалиям», — заявил экс-игрок хихонского «Спортинга» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, у Захаряна не будет проблем в составе одной из ведущих команд Испании, отметив, что многое будет зависеть от адаптации футболиста в новой стране.

Напомним, что Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. В основе «Динамо» полузащитник выступает с 2020 года, проведя 89 матчей и забив 19 мячей при 25 ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Игорь Ледяхов Арсен Захарян
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